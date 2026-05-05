Darende Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Alican Bozkurt başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçenin ihtiyaçları, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Gündem maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt, alınan kararların Darende için hayırlı olmasını temenni ederek, ilçenin gelişimi ve hizmetlerin sürdürülebilirliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - MALATYA