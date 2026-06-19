Darende Belediyesi\'nin GES projesi devreye alındı

Malatya'nın Darende ilçesinde belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) devreye alındı. Proje ile belediyenin enerji ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra aylık 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Darende Belediyesi tarafından öz kaynaklarla hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesi devreye alındı. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, faaliyete başlayan GES proje alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin belediyenin enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra önemli bir ekonomik katkı sağlayacağını belirten Bozkurt, aylık 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yatırımın belediyenin mali yapısını güçlendireceğini ifade eden Bozkurt, elde edilecek gelirle kaynakların daha verimli kullanılacağını ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliğinin artırılacağını kaydetti.

Üreten, tasarruf eden ve geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bozkurt, Darende'nin geleceğine değer katacak yatırımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Belediye tarafından öz kaynaklarla gerçekleştirilen GES yatırımının, hem enerji maliyetlerinin azaltılması hem de belediye bütçesine düzenli gelir sağlaması açısından önemli katkı sunması bekleniyor. - MALATYA