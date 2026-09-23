Darende\'de çocuk, kadın ve bağımlılık konuları Kaymakam başkanlığında görüşüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde çocukların korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele konularının ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele konularının değerlendirildiği toplantı, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile ilçe kurum amirleri katıldı. Toplantıda çocukların korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda çocukların, ailelerin ve toplumun huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların iş birliği içerisinde sürdürülmesi kararlaştırıldı.