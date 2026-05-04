Darende'de kalkınma odaklı istişare toplantısı - Son Dakika
04.05.2026 10:19  Güncelleme: 10:20
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin sosyo-ekonomik gelişimi ve kalkınma hedeflerine yönelik istişareler kapsamında önemli bir heyeti Darende'de ağırladı.

Toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Mevlüt Tatlıyer, İstanbul Ticaret Odası Danışmanı Nihat Alayoğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Mehmet Babacan ve Nurullah Gür ile Boğaziçi Üniversitesi'nden Osman Zeki Gökçe katıldı. Gerçekleştirilen görüşmelerde Darende'nin mevcut durumu, gelişim alanları ve geleceğe yönelik projeksiyonları ele alındı. Toplantıda ayrıca, ortak akıl ve iş birliği çerçevesinde ilçenin kalkınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Başkan Bozkurt, nazik ziyaretleri ve katkılarından dolayı heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

