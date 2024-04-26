Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Politika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Birlik meclis toplantısında görevi devralan Bıyık, birlik üyeleriyle birlikte çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

26.04.2024 14:03  Güncelleme: 14:06
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.

Gebze Belediyeler Birliği'nin olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve birlik meclis üyelerinin katılımıyla yapılan meclis toplantısında, birliğin yeni dönem başkanı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık oldu. Birlik Başkanlığı görevini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den devralan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Birlik başkanlığını başarıyla yürüten Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz'e birliğimize hizmetleri ve çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Birlik üyesi tüm belediye başkanı arkadaşlarımızla el birliği ve gönül birliğiyle güzel hizmetlere devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi - Son Dakika

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