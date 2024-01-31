Davutoğlu: Can Atalay meselesi sembolik bir önem kazanmaya başladı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Can Atalay meselesi sembolik bir önem kazanmaya başladı. Dün yaşanan şey anayasanın yok sayılmasıdır. Özetle söyleyeyim; süratle bir anayasasızlaşmaya gidiyoruz. Bunun çözülmesi lazım" dedi.
Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Bülent Kaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, "Anayasa ve kanunlarda uyuşmazlıkların nasıl karara bağlanacağı belirtilmiştir. Herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) konumu uyuşmazlıkları çözen karar merci, diğer kamu kurumlarının konumu uyuşmazlıkların tarafı olmaktan ibarettir. Anayasa hiçbir kurum ya da kişiye AYM'nin kararlarını denetleme yetkisi vermemektedir. Herhangi bir idare makamına bu konuyla ilgili herhangi bir istisna yetkisi de verilmemiştir. Bu istisna Sayın Tayyip Erdoğan da değildir, bu istisna Sayın Numan Kurtulmuş da değildir. Bu istisna Sayın Bekir Bozdağ da değildir" ifadelerini kullandı.
DAVUTOĞLU: BİR KEZ DAHA UTANÇ DUYDUM
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Can Atalay meselesi sembolik bir önem kazanmaya başladı. Dün yaşanan şey anayasanın yok sayılmasıdır. Özetle söyleyeyim; süratle bir anayasasızlaşmaya gidiyoruz. Bunun çözülmesi lazım. Yapılmak istenen şey çok açık; önce Anayasa Mahkemesi'ni işlevsizleştirecekler, sonra mümkünse Anayasa Mahkemesi'ni kapatacaklar ve sonra mümkünse Türkiye'yi tamamıyla uluslararası hukukun dışına çıkarıp kendi içinde bir dar boğaza sokacaklar. Fiilen hukuk kalmayacak. Tüylerim ürpererek söylüyorum; bu gittiğiniz yol, yol değil. Bir gün gelecek bu hukuka adalete sizin de ihtiyacınız olacak. Şundan eminim; Numan Kurtulmuş dahil hiçbir AK Parti'li Beştepe'den talimat gelmedikçe böyle bir şeyi içlerine sindiremezler ama şundan da eminim, şahsiyetleri öylesine ezildi ki güç karşısındaki ahlaki tutarlılıkları öyle örselendi ki artık herhangi bir konuda direnme güçleri kalmadı. Dün Gazze'yle ilgili bir konferanstan dönüp Türkiye'deki manzarayı gördüğümde bir kez daha utanç duydum" dedi.
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Son Dakika › Politika › Davutoğlu: Can Atalay meselesi sembolik bir önem kazanmaya başladı - Son Dakika
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