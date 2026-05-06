Davutoğlu'ndan Parlamenter Sistem Vurgusu

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Söz veriyoruz; iktidar olduğumuzda Türkiye çoğulcu, özgürlükçü ve gerçek bir parlamenter sisteme geri dönecek. Eskisine dönmeyeceğiz, parlamenter sistemi yeniden kuracağız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, partisinin iktidara gelmesi halinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışacaklarını belirterek, "Hepimize düşen görev şu; bütün bu süreci bir adalet devrimi içerisinde gözeterek KHK'lı kardeşlerimin haklarının iadesi sağlanmalı. Beni tanıyan bilir, bir şeye inanıp yola çıktıktan sonra hiç kimse geriye döndüremez. O üçlü çete bile beni 10 yıl boyunca bir adım bile geri attıramadı. Sizin haklarınız alınana ve toplumsal bir barış sağlanana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyım. Adalet devrimi bağlamında Gülistan Doku davası bir semboldür ve bu davanın peşini bırakmayacağız. İçişleri Bakanına sorulacak soru şudur; Doku'nun eski erkek arkadaşı, alışık olmadığımız bir kültür olduğu için dilimiz dönmüyor. Erkek arkadaşını aylarca Antalya'da bir otelde misafir ettiniz? Aile istiyormuş. Ülkeyi aileler yönetmiyor, yasalar yönetiyor. Rafta olan dosyalar inmeden ve gereken işlemler yapılmadan Türkiye'de adalet devrimi olmaz. Adalette bir devrim yapacağız. Ayrıca bir sistem devrimi de yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kaldıkça çukura batacağız. Maalesef bazı siyasetçiler, 'Ben bir kez buraya geleyim, nasıl olsa büyük yetkiler var. Bu şekilde devam etsin' diye düşünenler var. Söz veriyoruz; iktidar olduğumuzda bu yetkiyi kullanarak ilk fırsatta; Türkiye çoğulcu, özgürlükçü ve gerçek bir parlamenter sisteme geri dönecek. Eskisine dönmeyeceğiz, parlamenter sistemi yeniden kuracağız. Siyaset kanallarını tıkayan, yolsuzlukları tırmandıran, ortak aklı yok eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine meydan okumadan Türkiye'de hiç kimse reform veya devrim yapamaz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İÇİN ZİLLETTİR'

Gazze'de ateşkes süreci kapsamında kurulan Gazze Barış Kurulu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Sayın Meclis Başkanına bir çağrım var; Sumud Filosu'na saldırı yapıldığı gün Meclis Başkanı bir açıklama yaptı ve dedi ki, 'Bütün siyasi partileri ortak bir bildiri yapmaya çağırıyorum.' Arkadaşlar bırakın bu riyakar siyaseti, sizin adınıza utanıyoruz. Siz bu açıklamayı yaptığınız gün, 'Gazze Barış Kurulu' denilen gayrimenkuller kulübü, Sumud Filosu'na saldıran İsrail adına açıklama yaptı. Çıkın o kuruldan. Unutmayın ahirette bir arada olduklarınızla olacaksınız ve Filistin'in olmayıp İsrail'in olduğu bir kurulda bulunmak Türkiye için yüz karasıdır, zillettir, felakettir. Biz ahlak, adalet, üretim ve istihdam, gelir adaleti, merkezi ve yerel yönetim, eğitim ve kültür ve inşallah sistem devrimi yapmaya geliyoruz. İnşallah biz geldiğimizde Türkiye yeni bir güne uyanacak" diye konuştu.