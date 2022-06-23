DEAŞ ve El-Kaide üyesi kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu - Son Dakika
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DEAŞ ve El-Kaide üyesi kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

23.06.2022 03:50
DEAŞ ve El-Kaide üyesi kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı imzalı, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile ilişkin 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkinin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı imzalı, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile ilişkin 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkinin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararında, "DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına yer verildi."  denildi


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Kaynak: DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEAŞ ve El-Kaide üyesi kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu - Son Dakika

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