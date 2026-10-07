DEM'li Koçyiğit, çözümde toplumun adım beklediğini, güvensizliğin derinleştiğini söyledi - Son Dakika
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DEM'li Koçyiğit, çözümde toplumun adım beklediğini, güvensizliğin derinleştiğini söyledi

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DEM\'li Koçyiğit, çözümde toplumun adım beklediğini, güvensizliğin derinleştiğini söyledi
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DEM Parti Grup Başkanvekilleri Koçyiğit ve Temelli, Meclis'te açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, toplumun gözle görülür, elle tutulur adımlar beklediğini, bunların olmamasının güvensizliği derinleştirdiğini; Temelli ise MGK vesayetinin aşılması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Çözüm sürecinden beklentiler açısından toplum gözle görülür, elle tutulur adımlar bekliyor. Bunların olmaması da ciddi bir çelişki yaratıyor, güvensizliği derinleştiriyor." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Koçyiğit ve Sezai Temelli, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın PKK'nın silah bırakma sürecine yönelik verdiği "27 Kasım" tarihini sorması üzerine Koçyiğit, "Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil. 'Şu gün gelinecek, bu gün gelinecek' diyebileceğimiz bir takvim ne yazık ki bizim elimizde de yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kurulların işleyişine dair heyetlerinin görüş alışverişinde bulunduğunu ifade eden Koçyiğit, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de Meclis'te kurulacak izleme komisyonuna dair değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarına ilişkin bir soru üzerine Koçyiğit, "Biz bunun değişmesi gerektiğini söylüyoruz ama. Bu süreci yürütmesi açısından koşullarının değişmesi gerekiyor. Bu sürecin bir ihtiyacı aynı zamanda, gerekliliği. Burada konfor tartışması yapmıyoruz, kişiye has bir tartışma yürütmüyoruz." yanıtını verdi.

"Bunu aşmamız lazım"

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli ise siyasetin "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz bölge" kavramından çıkması gerektiğini kaydederek, "Barış, müzakere süreci içindeyiz. Yeni bir siyaseti inşa etmeye çalışıyoruz hep birlikte. Geçmişin kodlarıyla geleceği şekillendirmek mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu süreç önemli bir süreç, bu süreci ilerletmek en büyük çabamız olmalı." diye konuştu.

Meclis'te kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un bir ilk adım yasası olduğunu ifade eden Temelli, "Bu yasanın yoluna devam edebilmesi için her şeyden önce MGK vesayetinden kurtulmalıdır. İlk defa bir yasanın üzerinde bir kurumun vesayeti vardır. MGK vesayetine bağlanmış bir yasayla karşı karşıyayız. Bunu aşmamız lazım. Meclis'in siyasi inisiyatifini güçlü bir şekilde almasından geçiyor." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "TBMM'de uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır." açıklaması hatırlatılarak tavırlarının sorulması üzerine Temelli, gündemlerinde seçim tartışmasının olmadığını belirtti.

Temelli, başka bir soru üzerine, toplumun bir an önce bu sürecin nihayete ermesini istediğini belirtti. İktidarın sürece dair performansını beğenmenin mümkün olmadığını aktaran Temelli, "MGK toplantısı yapıldı, büyük önem atfedilmişti, toplumun büyük kesimi bu toplantıyı bekliyordu ama Türkiye'de hiçbir şey değişmemiş gibi bir MGK raporu yayımlandı. '27 Kasım'da bir daha toplanacağız' denildi. Toplum bu meseleye baktığında bir sünme görüyor. 2 aylık bir sünmeyle daha karşı karşıya. Toplum buna karşı tahammülsüz." değerlendirmesinde bulundu.

Koçyiğit ise toplumda sürece dair bir güvensizlik olduğunu savundu. Toplumda herkesin bu süreci desteklediğini dile getiren Koçyiğit, "Toplum gözle görülür, elle tutulur adımlar bekliyor. Bunların olmaması da ciddi bir çelişki yaratıyor, güvensizliği derinleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
DEM PartiGüvenlikPolitikaGüncelTerörMgkSon Dakika

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