DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

23.01.2026 12:21  Güncelleme: 14:09
Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlatan DEM Partililere ünlü oyuncu Belçim Bilgin de uydu.

DEM Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.

BELÇİM BELGİN DE VİDEO PAYLAŞTI

Sosyal medyada olayın yankıları sürerken bir dönem Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle gündeme gelen ünlü oyuncu Belçim Bilgin de saçları ördüğü videoyu paylaşarak akıma uydu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Boş işler bis haberler 135 31 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    bu ne şimdi anlamsız boş insanlar 126 31 Yanıtla
  • ayşe onat ayşe onat:
    örün örün bende örüyorum .hem de sünnettir peygamberimiz de kadınlara saçlarını örmesini tavsiye etmiş.bir yandan sevap işler bir yandan da dağınıklığınızı giderirsiniz.yanlış saat bile günde iki kez doğruyu gösteriyor ya bu akıma katılın...... 67 13 Yanıtla
  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    bundan da haber mi olur 35 10 Yanıtla
  • 12345 12345:
    herkes tarafını seçsin 29 4 Yanıtla
