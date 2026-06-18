DEM Parti 5. Olağan Kongresi 20 Eylül'de

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak 5. olağan kongreyi 20 Eylül'de Ankara'da Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair konuşan Doğan, yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini dile getirdi. Doğan, "Her kim ki nerede olursa olsun, iktidar içinde ya da devlet içinde ya da başka bir siyasi kulvarda bu sürecin yasal çerçevesinin zamanla yayılmasına, geciktirilmesine neden oluyorsa bilmeli ki çok büyük bir veballe karşı karşıya kalır" dedi. Doğan şöyle devam etti:

"Silahın tümden devre dışı kalmasını sağlayacaki kalıcı barışın inşa zeminini oluşturacak geçiş hukuku yasasını bir an evvel meclise getirip bunu bir ara vermeksizin tempolu bir mesaiyle nihayetlendirmeli artık. Bundan daha ileti, bundan daha acil, bundan daha hayati bir gündemi olabilir mi Türkiye'nin."

"5. olağan kongreyi 20 Eylül'de Ankara'da Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz"

DEM Partisinin 5. olağan kongresinin tarihini açıklayan Doğan, "DEM Parti olarak 5. olağan kongreyi 20 Eylül'de Ankara'da Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Tüm hazırlıklarımızı 20 Eylül'e en güçlü şekilde hazırlanabilmek ve en güçlü şekilde gidebilmek üzere yapıyoruz. Merkezi komisyonumuzun tabii ki bir takım çalışmaları var ama aynı zamanda bu hazırlıklarla ilgili bir yandan program tüzük komisyonu var, çünkü biz de bir yenilenme sürecinden ve bunun öncülüğünden bahsediyoruz. Onların hazırlıkları var, bir yandan teknik hazırlıklar var, bir yandan da biz konferans hazırlıkları yapıyoruz. Bu konferanslar kongremizin ön hazırlıkları gibi düşünülmeli. İllerde, bölgelerde, ilçelerde, pek çok yerde konferanslar yaptıktan sonra merkezi konferansla kongre yapılacak. Yine kongremize giderken biz bu hazırlıkları yalnızca örgütsel bir takvime sıkıştırmıyoruz. Tam böyle bir kapsamda ve içerikte bakmadığımız gibi takvim ve teknik bir bakış açısıyla da yaklaşmıyoruz. Partimizi yeni dönemin ihtiyaçlarına da hazırlamak istiyoruz ki bu bizim için de yeni bir süreç değil" açıklamasında bulundu. - ANKARA