DEM Parti'den basın toplantısı

DEM Parti milletvekilleri düzenledikleri basın toplantılarıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Abhazya pasaportlarının Türkiye'nin sınır kapılarında geçerli bir kimlik ve seyahat belgesi olarak kabul edilmesi ve Abhazya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında doğrudan deniz ve hava yolu ulaşımı başlatılması gerektiğini söyledi.

Mersin Limanı'nda 100'den fazla işçinin sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığını anlatan Doğan, işlerine geri dönebilmek için aylardır eylem yapan işçilerin yanında durduklarını dile getirdi.

Perihan Koca Doğan, orman yangınlarının doğal bir afet olmadığını söyleyerek, "Ülkenin dört bir yanında art arda orman yangınları başladı. Acı içerisinde yakından takip ediyoruz. Geçmişten ders almıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadeleyi, sadece söndürmeye odaklanan bir bakış açısıyla karşı karşıyayız. Başta önleyici tedbirler olmak üzere yangından önce, yangın sırasında ve sonrasında hayata geçirmeye yönelik bütünleşik bir ormancılık politikasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM Başkanlığına sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni "uzun sürecin başlangıcı" şeklinde nitelendirdi.

Teklifin önemli bir adım olduğunu dile getiren Akın, kanun teklifinin, Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacağını söyledi.

İzmir'in kirlilikle, katı atıklarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Akın, bu konuda önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Orman yangınlarının yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirten Akın, İzmir, Balıkesir ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara tazminat ödenmesini önerdi.