DEM Parti'den Buldan, Sancar ve Erol Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti İmralı Heyeti, terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. DEM Parti İmralı Heyeti'nde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer alıyor.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?