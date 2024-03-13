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DEM Parti'den ilginç ihraç

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HÜDA PAR Batman adayı ile aynı karede yer alan Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün'ü ihraç etti

13.03.2024 00:08  Güncelleme: 00:14
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DEM Parti'den ilginç ihraç

HÜDA PAR Batman adayı ile aynı karede yer alan Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün'ü ihraç etti

BATMAN - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinde (DEM Parti) ön seçimle Batman Belediye Eş Başkan Adayı gösterilen Mehdi Öztüzün, bir maçta protokol tribününde yer alan HÜDA PAR Batman adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi.

Batman'da 25 Şubat'ta Batman Petrolspor ile Anadolu Üniversitesi arasında oynanan futbol müsabakasında maçı taraftarlar arasında HÜDA PAR Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı ile birlikte izlediği sırada yan yana fotoğrafı çıkan DEM Adayı Mehdi Öztüzün ile ilgili parti içerisinde çıkan rahatsızlığın ardından partiden yapılan açıklamada, konunun partinin ilgili kurullarınca incelenmekte olduğunu duyurmuştu. Açıklamada, "Dün bir futbol karşılaşmasında yaşanan durum, halkımızda ve değerli ailelerimizde büyük bir tepkiye ve infiale neden olmuştur. Öncelikle tüm halkımızı ve değer ailelerimizi yaşananlar karşısında sükunete çağırıyoruz. Söz konusu durum, partimizin ilgili kurullarınca incelenmekte olup, geniş değerlendirme daha sonra yapılacaktır" denilmişti.

25 Şubat'tan bu yana partiden açıklama yapılmaması üzerine Mehdi Öztüzün, 9 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızın bilgilendirilmesi gerekir, açıklama yapılmayacaksa ben yapmak zorunda kalacağım" dedi.

Partiden açıklama gelmemesi üzerine dün sosyal medya hesabından tekrar açıklama yapan Öztüzün, kasıtlı bir şekilde hedef gösterildiğini savundu.

"Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır"

Bugün DEM Parti'ye yakın bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan "Batman Kurumlar Koordinasyonu" adı verilen oluşum ile toplanan DEM Parti Yönetimi toplantı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yurtsever halkımız ve demokratik kurumlarımızın olağanüstü çağrısı üzerine yapılan şu karara varmıştır; halkımız ve partimiz açısından önemli bir seçim sürecinin içindeyiz. Partimiz bu sürece hazırlanırken 31 Mart Yerel Seçimlerinde Belediye Eşbaşkan adaylarımızın halk oylamasıyla seçileceğini kamuoyuna açıklamış ve adaylarımız büyük bir şeffaflıkla halk tarafından belirlenmiştir. Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır. Öztüzün'ün belediye eşbaşkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti\'den ilginç ihraç
Kaynak: İHA

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