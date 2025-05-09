DEM Parti'den Trafik Kazası Açıklaması

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan: "Trafik kazası olduğu doğru. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters yöne gitmesi sonucu gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın bile olmadığı bir trafik kazası. Ancak bu trafik kazası suikast girişimi olarak değerlendirmeli. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da araçta vardı. Katılacakları programa sorunsuz bir şekilde katıldılar" - ANKARA