DEM Parti'den Uçak Bileti ve Yatırım Eleştirisi - Son Dakika
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DEM Parti'den Uçak Bileti ve Yatırım Eleştirisi

22.07.2026 17:52
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DEM Parti milletvekilleri, Van ve Şanlıurfa'daki ulaşım ve yatırım sorunlarını gündeme getirdi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van'dan İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlere uçak biletlerinin pahalı olduğunu söyledi.

Vatandaşların sağlık ve cenaze gibi zorunlu durumlarda ulaşım sorunu yaşadığını savunan Dindar, kendilerine sık sık bu konuda başvurular geldiğini anlattı.

Dindar, iktidarın Van'a yıllardır haksızlık yaptığını ileri sürerek, "Geçen yıl havalimanını aylarca kapalı tuttular. 'Kapasitesini artırdık.' dediler ama tüm illere uçak sayısı, milyonluk kent olan Van için iki elin parmaklarını geçmiyor." diye konuştu.

Dindar, bu durumdan esnafın ve turizmcilerin de olumsuz etkilendiğini kaydederek, yetkililere "sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'ya yapılan yol yatırımlarının tamamlanmasını istedi.

Ceylanpınar'da istihdamı ve yatırımı destekleyecek sanayi altyapısının bulunmadığını öne süren Ayan, esnafın beklentilerini aktardı.

Ayan, Ceylanpınar'ın organize sanayi bölgesine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu yeni istihdam demek ve gençlerin kendi ilçelerinde, illerinde istihdam edilmeleri ve doymaları demek. Ceylanpınar'ın ekonomi potansiyelinin artması için bu elzem." dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ise NATO Ankara Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini eleştirerek, "Türkiye adeta bir sıkıyönetim haline dönüştürüldü." ifadesini kullandı.

NATO'nun bir savunma örgütü olmadığını iddia eden Çiftyürek, bunun Ankara'daki zirvede de bir kez daha ortaya konulduğunu savundu.

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin, "Kürt meselesinin çözümünü içermeyecekse Kürt siyasetinin bundan anlayacağı bir şey yok." dedi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, DEM Parti, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Uçak Bileti ve Yatırım Eleştirisi - Son Dakika

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