DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Adıyaman\'da halk buluşmasına katıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'da düzenlenen halk buluşmasına katıldı.
Hatimoğulları, Adıyaman'daki Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasında, seçilmeleri halinde büyükşehirlerle Adıyaman'ı kardeş belediye ilan edeceklerini söyledi.
Adıyaman'da seçilmeleri halinde belediye meclisi toplantılarını halka açık yapacaklarını anlatan Hatimoğulları, "Her mahallede DEM Parti'den bir temsilci olacak. O mahallenin sorunları belediyeye taşınacak ve o sorunlar tek tek çözülecek. İstihdam alanları yaratmak için yarının eş başkanları, bugünün eş başkan adaylarımız projeler geliştirecek." dedi.
Seçimlere sayılı günlerin kaldığını, seçildikten sonra en güzel hizmetleri hayata geçireceklerini dile getiren Hatimoğulları, "Kadınların bilinçlenmesi, kültürel faaliyetlere, sosyal çalışmalara katılmaları için aynı zamanda danışmanlık hizmeti almaları için kadın daire başkanlığını Adıyaman Belediyesinde kuracağız. Bu yüzden destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
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