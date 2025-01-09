DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları\'ndan Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Nusaybin'de düzenlenen bir etkinlikte Suriye'de barışın tesis edilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Hatimoğulları, 'Herkesin bu çorbada olumlu yönde tuzu olmalıdır' diyerek barış çağrısında bulundu.

09.01.2025 18:58  Güncelleme: 19:03
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HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış için her türlü çabayı sonuna kadar harcayacağız. Suriye'de de barışın tesis edilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkesin bu çorbada olumlu yönde tuzu olmalıdır" dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki Barış Parkı'nda bir araya gelen DEM Partililer, Suriye sınırının sıfır noktasına kadar kitlesel yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Toplanan kalabalık, yapılan basın açıklamasının ardından 5 dakikalık oturma eylemi düzenledi. Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, barış için her türlü çabayı göstereceklerini ifade ederek, "Barış istemeyenler, ömrünü barış mücadelesine adamış DEM Parti'ye ve onun temsil ettiği bütün siyasi parti geleneklerimize karşı bir hakaret olarak addederiz. Bizler barışın oluşması için DEM Parti olarak, diyalog ve müzakere partisi olarak elimizden gelen her şeyi yapmak üzere yola koyulduk. Bunları çarpıtmaya kalkanlar şunu bilsin ki, asıl barışı istemeyen kendileridir. Mezopotamya coğrafyası, aslında devlet ve sistem karışmasa barış ve huzur içerisinde halklarımızın yaşayabildiği örnek bir coğrafyadır. Biz bu coğrafyamıza olan borcumuzu bilerek burada barışı yaratmak üzere her türlü çabayı sonuna kadar harcayacağız. Suriye'de barışın tesis edilmesi için bizler de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün uluslararası kamuoyuna buradan seslenmek istiyorum; Herkesin bu çorbada olumlu yönde tuzu olmalıdır. Bizler barış demekten asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı - Son Dakika

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