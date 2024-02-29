DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman\'da esnaf ziyaretinde bulundu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, seçim çalışmaları kapsamında Batman'da Gülistan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarında esnafı ziyaret etti. Oruç, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra seçim lokalinde partililerle bir araya geldi.

29.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:22
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Oruç, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Batman'da Gülistan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarında esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Oruç, daha sonra seçim lokalinde partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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