DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Iğdır'da konuştu - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Iğdır'da konuştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Iğdır\'da konuştu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Iğdır'da düzenlenen mitinge katılarak adayları için destek istedi.

26.03.2024 15:34  Güncelleme: 15:40
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Iğdır mitinginde konuştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince Iğdır'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında gerçekleştirilen mitingde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde adayları için Mehmet Nuri Güneş ve Nejla Kum'a destek istedi. Bakırhan konuşmasında, "Sizlere söz veriyorum bizim belediyecilikte insanlar doğduğu yerde doyacak. Kimse iş için göç etmeyecektir. Kimse AŞ için gitmek zorunda kalmayacaktır. Kadın arkadaşlarımızın aile ekonomisine katkı sağlaması için belediyemizin açtığı yerde çalışacak ailesine destek verecektir. Gençler kahve köşelerinde olmayacak uyuşturucu belasına düşmeyecektir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program, verilen konserle devam etti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Iğdır'da konuştu - Son Dakika

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