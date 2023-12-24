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DEM Parti Gençlik Meclisi Kongresinde 42 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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DEM Parti Gençlik Meclisi Kongresinde 42 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da yapılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi'nde çıkan olaylar sonucunda 42 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DEM Parti Gençlik Meclisi Kongresinde 42 Kişi Gözaltına Alındı
24.12.2023 - 17:27,
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Diyarbakır'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde 42 kişi gözaltına alınırken, çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Aralık 2023 tarihinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İl Başkanlığı'nca düzenlenen Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi'nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan polise taş atan ve mukavemette bulunan 42 şahıs gözaltına alındı.

Açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: DEM Parti Gençlik Meclisi Kongresinde 42 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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