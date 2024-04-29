DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Eğitimde Bakanlık ve AKP'nin tek taraflı kararlarını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Eğitimde Bakanlık ve AKP'nin tek taraflı kararlarını eleştirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Eğitimde Bakanlık ve AKP\'nin tek taraflı kararlarını eleştirdi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredatını eleştirerek, eğitim konusunun sadece Bakanlık ve AKP tarafından yönetilmesinin doğru olmadığını belirtti. Koçyiğit, yeni müfredatın çoğulcu ve katılımcı olmayan bir model olduğunu savunarak, Türkiye'de çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir eğitim paradigmasının inşa edilebileceğini ifade etti. Ayrıca, yeni anayasa tartışmalarında da toplumun tüm kesimlerini kapsayan, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasa yapılması gerektiğini vurguladı.

29.04.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Eğitim gibi stratejik ve bütün toplumu ilgilendiren bir konunun sadece Bakanlık ve AKP eliyle yürütülmesi, oldubittiye getirilmesi doğru değildir." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan yeni müfredata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir eğitim paradigmasının inşa edilebileceğini, bunun imkanlarının mevcut olduğunu dile getiren Koçyiğit, fakat askıya çıkarılan modelin rejimi daha da tekçi hale getirmeye dönük bir model olduğunu savundu.

Koçyiğit, bazı çevrelerin konuyu "ilericilik-gericilik" meselesine sıkıştırdığını ifade ederek, "Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Mesele sadece 'ilericilik ve gericilik' olarak ele alınamaz." diye konuştu.

Mevcut eğitim sistemini eleştiren Koçyiğit, "100 yıldır halkları, toplumsal sınıfları, inançları, kültürleri ve her şeyi eritmeye çalışan bu sistem yeni bir aşamaya geçti. ve bu yeni aşamayı da kendileri açısından vizyoner bir model olarak topluma anlatmaya çalışıyorlar." dedi.

Yeni hazırlanan müfredatın üniversiteler, akademisyenler, siyasi partiler ve geniş çevrelerin katılımına kapatıldığını, çoğulcu ve katılımcı olmayan bir modelin ortaya çıktığını iddia eden Koçyiğit, şunları kaydetti:

"AKP'nin hızlı bir şekilde, oldubittiyle getirdiği bir süreçle karşı karşıyayız. Eğitim gibi stratejik ve bütün toplumu ilgilendiren bir konunun sadece Bakanlık ve AKP eliyle yürütülmesi, oldubittiye getirilmesi doğru değildir. Sadece Türkçeye, Türklüğe, Müslümanlığa ve Müslümanlığın da bir mezhebine indirgenmiş, bu ülkede yaşayan bütün halkları, inançları ve bütün toplumsal kesimleri dışlayan ayrımcı ve ötekileştirici bir müfredat programı yapılıyor. 21. yüzyıldayız, hala ana dilde eğitimi konuşamıyoruz. Başta Kürt çocukları olmak üzere bu ülkede yaşayan farklı halkların çocukları ana dilinde eğitime erişemiyor. Biz, AKP'nin yeni paradigma inşasının önünde duracağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu müfredat tam anlamıyla bütün topluma, çocukların geleceğine, Türkiye'nin geleceğine kasteden bir müfredat. Bu nedenle hızlıca bu müfredattan geri adım atılması gerekir."

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Koçyiğit, Türkiye'nin yeni ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasanın yapılması gerektiğini belirtti.

Koçyiğit, "Kürt sorununu çözmeye odaklı, eşit yurttaşlık tanımının yapıldığı, güçlendirilmiş yerel yönetimi savunan çoğulcu, özgürlükçü bir anayasa yapılması artık çok acil bir ihtiyaç. Fakat yolda kaza yapmamak için de birtakım hazırlıklar yapmaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Eğitimde Bakanlık ve AKP'nin tek taraflı kararlarını eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
13:46 Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı Eşi araya girince kavga çıktı Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı! Eşi araya girince kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:13:06. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Eğitimde Bakanlık ve AKP'nin tek taraflı kararlarını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement