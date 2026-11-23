DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Biz, aralık ayı itibarıyla İzleme Komisyonu'nun oluşturulmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, 'İzleme Komisyonu'na ilişkin, "Sayın Kurtulmuş, ziyaretlerde kesin bir takvim belirtmedi. Biz, aralık ayı itibarıyla İzleme Komisyonu'nun oluşturulmasını bekliyoruz. Muhtemelen komisyon oluşturulduktan kısa bir süre sonra kendi çalışma yöntemini, yönetmeliğini ve nasıl bir çalışma yürüteceğini ele alacaktır. Ardından da kısa süre içerisinde çalışmalarına başlamasını bekliyoruz. Bu anlamıyla, sürecin hızlandırılması gerektiğini sizin aracılığınızla da ifade etmek istiyorum. İzleme Komisyonu'nun bir an önce oluşturulması gerekiyor. 26 Kasım'da, bildiğim kadarıyla, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı takvime alınmış durumda. Bizim beklentimiz, bu MGK toplantısından teyit ve tespit kararının çıkması yönünde. Bu kararla birlikte, geniş bir destekle kabul edilen çerçeve yasanın da hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu anlamıyla daha fazla geciktirmeden yasanın yürürlüğe konulması ve teyit tespit aşamasının hızla aşılması gerekiyor. Bizim bildiğimiz, kamuoyuna da yansıyan bilgiler doğrultusunda, bunun koşulları aslında olgunlaşmış durumda. Gerekli adımların atıldığını ve hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla artık sürecin ilerlemesi gerekiyor" dedi.

'KENT UZLAŞISINA ETKİSİ YOK'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis'te kurulması beklenen İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararına ilişkin olarak da Koçyiğit, "Sayın Özgür Özel'in aslında altında imzaları oldukları yasanın, oy verdiği yasanın gereği olan bir komisyon kurulacak. Bu komisyona üye vermeme yönünde bir açıklamaları oldu. Bunun Kent Uzlaşısına olumlu olumsuz etkisi diye bir şey yok. Biz Kent Uzlaşısında ilkesel tutumumuzu devam ettiriyoruz. Sadece CHP ve Yeni Parti ayrışması nedeniyle kendi grubumuzu kurduk. Sayın Özgür Özel'in komisyona üye vermeme meselesinin bir şahısla ilişkilendirilmesinden kastının ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım Sayın Cumhurbaşkanını kastediyor. En azından bizim anladığımız bu. Bizim için barış, şahısların, partilerin ve güncel siyasetin üzerinde bir meseledir. Kürt sorununun demokratik çözümünü de güncel siyasetin ötesinde; tarihsel, toplumsal, ekonomik ve siyasal bir mesele olarak görüyoruz. Bu anlamıyla herkesin sürecin paydaşı olması, herkesin gerçekten elini taşın altına koyması ve tarihin doğru tarafında durması gerekiyor. Herkesin barıştan ve çözümden yana katkı sunması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu süreç başladığında, bunun herkesin kendisini gözden geçirdiği; herkesin kendi durduğu yeri tahkim etmeye çalışmak yerine birbirini anlamaya yöneldiği bir süreç olması gerektiğini ifade etmiştik. Bu anlamıyla dil değişikliği belki de en başta geliyor. Evet, herkesin dilini değiştirmesi gerekiyor. Herkesin barışa ve çözüme hizmet edecek bir dil kullanması gerekiyor" diye konuştu.