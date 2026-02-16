DEM Parti Heyeti İmralı'da Öcalan ile Görüştü

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü. Görüşmeye ilişkin İmralı Heyeti tarafından yarın açıklama yapılacaktır" denildi.