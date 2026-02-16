DEM Parti Heyeti İmralı'dan Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti Heyeti İmralı'dan Döndü

16.02.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan geri döndü.

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü. Görüşmeye ilişkin heyet tarafından yarın açıklama yapılacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abdullah Öcalan, Yerel Haberler, İmralı Adası, DEM Parti, Politika, İmralı, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Heyeti İmralı'dan Döndü - Son Dakika

Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti

19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:17
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
19:10
Akasya Durağı yeniden çekilecek Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
19:08
Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde kazanacağı dev rakam
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 19:44:41. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Heyeti İmralı'dan Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.