DEM Parti İmralı'dan Döndü

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. İmralı heyetinin görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacağı öğrenildi. - ANKARA