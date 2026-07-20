DEM Parti İmralı'dan Döndü

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.
DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. İmralı heyetinin görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacağı öğrenildi. - ANKARA
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