DEM Parti İmralı Heyeti Yola Çıktı

DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile avukat Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na hareket ettiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un, İmralı'da görüşme yapmak üzere, Ada'ya doğru hareket ettiği belirtildi.