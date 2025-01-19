DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunulacağını duyurdu.
Partiden yapılan yazılı açıklamada; DEM Parti İmralı heyetinin, ikinci görüşmeyi yapmak için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağı belirtildi. Heyet başvurduktan sonra kısa süre içinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.
Son Dakika › Politika › DEM Parti İmralı İçin İkinci Görüşme İçin Başvuruda Bulunuyor - Son Dakika
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