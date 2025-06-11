DEM Parti İmralı\'ya Ziyaret İçin Hazırlanıyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yaptıklarını belirterek, "İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, MYK üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, anlatmak hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere hazırlık yapıyoruz." dedi.

Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

MYK gündeminin en önemli konusunun Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çalışmaları için komisyon kurulması olduğunu aktaran Doğan, "Peki, şimdi ne olacak" sorusuna yanıt verebilecek en önemli mekanizmanın böyle bir komisyonun kurulması ve işler hale gelmesi olduğunu söyledi.

Meclis'in tatile gireceğini ifade eden Doğan, "Böyle bir tarihsel sorumlulukla karşı karşıya olduğunuzda tatil gerekçe olamaz. O yüzden biz DEM Parti olarak, Meclis tatile girmeden Sayın Kurtulmuş'u tekrar inisiyatife davet ediyoruz. Çok basit bir inisiyatif bu. Ama çok ağır, çok komplike, çok can almış bir meseleyi çözmek için tarihsel bir sorumluluk üstlenecek." diye konuştu.

Bu komisyonun nasıl çalışacağına dair hazırlıklarının olduğunu belirten Doğan, diğer siyasi partilerin de konunun çözülmesinde Meclis'i işaret ettiğini anımsattı.

"Öcalan'ın farklı siyasi parti temsilcileriyle buluşması muhtemel"

Önceki günlerde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınlarıyla görüştüğünü hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Biz de DEM Parti olarak İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, MYK üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Öcalan'ın farklı siyasi parti temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel. Öcalan'ın Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi, Kubat ve Bafel Talabani ile de görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz, bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz."

Doğan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile doğrudan temas kurmak isteyen tüm kesimlerin bunu yapması gerektiğini dile getirdi.