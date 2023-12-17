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DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'da eylem yapan tekstil fabrikası işçilerine destek verdi - Son Dakika
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DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'da eylem yapan tekstil fabrikası işçilerine destek verdi

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının işçilerinin sendikal hakları için 20 gündür eylem yaptığını belirtti. Ayan, işçilerin taleplerinin kabul edilmesini istedi.

DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa\'da eylem yapan tekstil fabrikası işçilerine destek verdi
17.12.2023 - 17:57,
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'da eylem yapan tekstil fabrikası işçilerine destek verdi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının işçilerinin sendikal hakları için 20 gündür eylem yaptığını söyledi.

Söz konusu tekstil firmasının pandemiyi öne sürerek toplu işten çıkarma yaptığını savunan Ayan, işçilerin gece çalışmalarının hakkını da alamadığını öne sürdü.

Eylem yapan işçilerin taleplerinin meşru ve hukuki olduğunu belirten Ayan, "Sendikal nedenle işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını istiyorlar. İşçilere sendikadan istifa ve sendika değiştirme baskısının son bulmasını istiyorlar. Direnişte geçen günlerinin ücretlerinin kesilmemesini istiyorlar." diye konuştu.

Ayan, işçilerin taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'da eylem yapan tekstil fabrikası işçilerine destek verdi - Son Dakika
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