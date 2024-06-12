DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, sahipsiz hayvanlara kısırlaştırma politikasını savundu - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, sahipsiz hayvanlara kısırlaştırma politikasını savundu

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, sahipsiz hayvanlara yönelik kısırlaştırma politikasını savunduklarını belirterek, hayvanların üremesine bağlı olarak yaşanan sıkıntıya tahvil edilmesin, hayvanlar öldürülmesin istediklerini söyledi. Akın, hayvan haklarına da değinerek, köpeklerin katledilmesi gündeme gelebiliyor ve bu durumun katliam girişimi olduğunu belirtti. Ayrıca, DEM Parti'nin önerisi olarak hayvanların yaşamının korunması ve kısırlaştırma politikasının savunulduğunu ifade etti.

12.06.2024 15:07
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DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, sahipsiz hayvanlara yönelik kısırlaştırma politikasını savunduklarını belirterek, "Belediyelerin yapmadığı mesele, hayvanların üremesine bağlı olarak yaşanan sıkıntıya tahvil edilmesin, hayvanlar öldürülmesin istiyoruz. Katliam girişimini kabul etmemiz mümkün değil." dedi.
Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Menemen Belediyesini ziyaret ettiğini ve belediyede çok sayıda kişinin işten çıkarıldığını aktardı.
DEM Parti'li Akın, hayvan haklarına da değinerek, bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını vurguladı. Akın, "Son zamanlarda insanların öfkesini artıran bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Sokakta insanların yaşamını tehdit ettiği gerekçesiyle, köpeklerin katledilmesi gündeme gelebiliyor." ifadesini kullandı.
Akın, hayvan hakları derneklerinin, hayvanların sokaklardan toplanması uygulamasına karşı olduklarını hatırlatarak, "Aslında cezaevi gibi köpekleri kampa almak istediklerini, 4 milyon civarında sokak köpeği olan yerde buna uygun altyapının olmadığını biliyorlar. Bunun katliam girişimi olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.
İbrahim Akın, eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, bu durumun Anayasa ve yasalara aykırı olduğunu savundu.

Altın madenciliğinde siyanürlü liç uygulamasına son verilmesi çağrısında bulunan Akın, "Bütün duyarlı vatandaşlarımızın da bu konuda başlattığımız kampanyamıza destek vermesini bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Akın, sahipsiz hayvanlara ilişkin DEM Parti'nin önerisinin ne olduğunun sorulması üzerine, "Kontrollü bir şekilde hayvanların yaşamının korunmasını ve kısırlaştırma politikasını savunuyoruz. Belediyelerin yapmadığı mesele, hayvanların üremesine bağlı olarak yaşanan sıkıntıya tahvil edilmesin, hayvanlar öldürülmesin istiyoruz. Katliam girişimini kabul etmemiz mümkün değil." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, sahipsiz hayvanlara kısırlaştırma politikasını savundu - Son Dakika

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