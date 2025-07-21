DEM Parti heyeti MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetini kabul etti.
DEM Parti E Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan MİT Başkanı Kalın ve berbaerindeki heyeti kabul etti. Hatımoğulları ve Bakırhan'a DEM Grup Bakanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de eşlik ediyor. - ANKARA
Son Dakika › Politika › DEM Parti MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti - Son Dakika
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