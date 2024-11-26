DEM Parti Öcalan'ın Görüşlerini Duymak İstiyor

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Türkiye barışı sağlamak için tarafların ne dediğini, ne istediklerini Türkiye kamuoyu bilmiyor, DEM Parti öğrenmek istiyor. Bu konuda Öcalan'ın ne diyeceğini bizzat kendi ağzından duymak isteriz" dedi.

Bakırhan partisinin grup toplantısından sonra konuştu. Bakırhan, uzlaşmaya yönelik olarak, "Türkiye barışı sağlamak için tarafların ne dediğini, ne istediklerini Türkiye kamuoyu bilmiyor, DEM Parti öğrenmek istiyor. Bu konuda Öcalan'ın ne diyeceğini bizzat kendi ağzından duymak isteriz. DEM Parti EŞ Başkanları olarak bu sürece bir katkı verecekse bizde katkı vermek isteriz" dedi. - ANKARA