DEM Parti, okul saldırılarını gündeme getirdi

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığını anımsattı.

Yaşananların "anlık bir hadise olmadığını" savunan Gergerlioğlu, baskını yapan eski öğrencinin defalarca tehdit mesajları attığını ancak gerekenlerin yapılmadığını söyledi. Gergerlioğlu, "Göz göre göre bu hadise olmuş." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında 12 kişinin gözaltına alınmasına da değindi. Gülistan Doku'nun ölümüyle ilgili yeterli araştırma yapılmadığı yönündeki itirazlarını yıllardır dile getirdiklerini ifade eden Gergerlioğlu, "Aradan yıllar geçiyor, yeni Adalet Bakanı yeni bir dönemde birilerine dokunuyor. Türkiye'de adalet böyle mi aranıyor?" diye konuştu.

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ise Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 19 Şubat 2026'da kaybolan Uğur Çalışkan'ın ailesiyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Varlı, yetkililerle yapılan görüşmelerde her sorduklarında Çalışkan'a yönelik arama çalışmalarının sürdüğünün ifade edildiğini ancak aileye ve kendilerine somut bir bilgi verilmediğini söyleyerek, "Uğur'a ne oldu?" sorusunu yöneltti.

Saki, ailesi, yakınları ve kamuoyunun Çalışkan'a ne olduğuna ve nerede bulunduğuna ilişkin bilgi almayı beklediklerini dile getirdi.

"Araştırma önergemizi Meclis'e sunduk"

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okullarda kapsayıcı ve demokratik bir ortamın inşa edilmesinin ertelenemez bir zorunluluk olduğunu belirten Hun, okullarda rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesini istedi. Hun, "Toplumsal barışı ve eşitliği esas alan demokratik bir eğitim sistemi derhal hayata geçirilmelidir." dedi.

Ayan ise bu saldırının münferit bir olay olmadığını söyleyerek, "Sadece bir okulda eline bir pompalı tüfek alarak adeta bir "Counter" oyunu oynuyormuş gibi yapan 19 yaşındaki gence bağlamamak, tek başına sorumlunun 19 yaşındaki bir genç olmadığını ifade etmek gerekiyor. Bunu bu noktaya getiren durumların araştırılması gerekiyor. DEM Parti Eğitim Komisyonu olarak buna dair araştırma önergemizi Meclis'e sunduk." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'taki okulda meydana gelen silahlı saldırıların münferit ve adli şiddet vakaları olarak ele alınamayacağını belirtti. Bu saldırıların bir sonuç olduğunu dile getiren Doğan, "Bizler okulların şiddetin değil, yaşamın mekanı olması için yıllardır mücadele ediyoruz. Bundan sonra da var gücümüzle bu mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.