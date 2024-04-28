DEM Parti, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtti - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtti

DEM Parti, Türkiye\'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek, anayasa tartışmalarını toplumla birlikte yapmak üzere hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Hatimoğulları, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, vatandaşların geçinmekte zorlandığını ve asgari ücretin yetersiz olduğunu belirtti. Ayrıca, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı baskıcı bir anlayış olduğunu savunan Hatimoğulları, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin açılan davayı eleştirdi ve destek beklediklerini ifade etti. Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Hatimoğulları, DEM Parti olarak toplumla birlikte anayasa tartışmalarına başladıklarını ve yeni, demokratik bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

28.04.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "DEM Parti olarak anayasa tartışmalarını toplumla birlikte yapmak üzere hazırlıklarımıza başlamış durumdayız." dedi.

Hatimoğulları, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Hatimoğulları, vatandaşın geçinmekte zorlandığını, asgari ücretin yetersiz olduğunu söyledi. İktidarın açlık ve yoksulluk tablosundan bihaber olduğunu öne süren Hatimoğulları, bu sorunların çözümü için emekçilerle, işçilerle dayanışarak mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı baskıcı bir anlayış olduğunu, seçimlerde buna "dur" denildiğini savunan Hatimoğulları, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin açılan davayı da eleştirdi. Davada 16 Mayıs'ta karar duruşmasının yapılacağını hatırlatan Tülay Hatimoğulları, davaya her kesimden destek beklediklerini kaydetti.

"Yeni, demokratik bir anayasaya ihtiyaç var"

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Tülay Hatimoğulları, yeni, demokratik bir anayasaya ihtiyaç bulunduğunu, bunu sürekli dile getirdiklerini ifade ederek, "Ortaya koyduğumuz bütün toplumsal sorunların çözümünde demokratik anayasanın oynayacağı rol çok önemlidir. DEM Parti olarak anayasa tartışmalarını toplumla birlikte yapmak üzere hazırlıklarımıza başlamış durumdayız." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de meydanlarda olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtti - Son Dakika

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