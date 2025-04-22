DEM Parti Umutlu Konuştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Umarım önümüzdeki günlerde çatışmaların, şiddetin, silahın, kavganın olmadığı, Sayın Ömer Çelik'in de dediği gibi 'Güzel günler görürüz' diyorum" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, ileriki günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geleceklerini ve Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partilerle temaslarına devam edeceklerini belirtti. Parti olarak her türlü sorumluluğa hazır olduklarını ifade eden Bakırhan, "Bizler ortak ve demokratik yaşamı örmeye hazırız. Yalnızca elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz" dedi.

'YENİ GELİŞMELER OLSUN'

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, İmralı ile yürütülen sürece ilişkin, artık pratik zeminde yeni gelişmelerin ortaya konulması gerektiğini söyledi. Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin dedikleri çok önemli. Silah bırakma, bıraktırma konusunda Öcalan'ın bir çağrısı vardı, bu bir sır değil. Gerekleri yerine getirilince herhalde muhatapları silahları bırakacaklarını söylemişlerdi. Umarım önümüzdeki günlerde çatışmaların, şiddetin, silahın, kavganın olmadığı, Sayın Ömer Çelik'in de dediği gibi 'Güzel günler görürüz' diyorum" diye konuştu.

Bakırhan, bölücü terör örgütünün olası fesih kongresinin tarihine ilişkin, "Tarih konusunda bizim bilmemiz olanaksız. Örgüt kendisi buna karar veriyor. Pervin Başkan'ın ilettiği çok önemli bir şey vardı; 'Öcalan'ı ilk defa bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm' demişti. Bu çok iyi, çok önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİMİZ SIRRI BAŞKAN'IN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI'

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığından dolayı, İmralı heyetine yeni bir ismin getirilip getirilmeyeceği sorulan Önder, "Bizim önceliğimiz Sırrı Başkan'ın sağlığına kavuşmasıdır. Şu anda öyle bir gündemimiz yok" dedi.

PKK'nın kendisini feshetmesine ilişkin Bakırhan, "Öcalan moralli, umutlu. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları yerinde, olumlu. AK Parti Sözcüsünün açıklamaları var. Daha öncesi Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Bütün bunları bir araya topladığımızda umutlu olmamamız için hiçbir sebep şu anda göremiyorum" diye konuştu.