DEM Parti Vekilleri Meclis'te Açıklama Yaptı

DEM Parti milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sümeyye Boz, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum Milletvekili Beştaş, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değinerek, soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmalarını değerli bulduklarını bildirdi.

Faili meçhul cinayetlere ilişkin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" kurulduğunu anımsatan Beştaş, "Sadece bir daire başkanlığı bu suçların tamamını aydınlatmaya yetmez, bağımsız soruşturmalar için de kurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Beştaş, tüm faili meçhul dosyaların açılması ve faillerinin bulunması çağrısında bulundu.

Muş Milletvekili Sümeyye Boz, bazı öğrenci yurtlarındaki "istismar" iddialarını gündeme getirdi.

Boz, yurtlardaki çocuk istismarları vakalarına gereken cezaların verilmediğini ileri sürdü.

Varto'da yapılması planlanan jeotermal projesini eleştiren Boz, "Bu projede hangi şirketler yer almakta? Bu şirketlerin yerli ve yabancı ortakları kimdir? Projeye ruhsat veren, izin süreçlerini hızlandıran bürokratlar kimlerdir?" diye sordu.