DEM Partili Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin 86 milyonun süreci olduğunu söyledi - Son Dakika
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DEM Partili Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin 86 milyonun süreci olduğunu söyledi

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DEM Partili Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin 86 milyonun süreci olduğunu söyledi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Alevi kurum temsilcileriyle buluştu. Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin 86 milyonun süreci olduğunu, nihai hedefin barış değil demokrasi olduğunu söyledi. Alevi kurumları da TBMM'de grubu bulunan partilerle görüşecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Sürecin hedefine ulaşması, sadece Kürtler için değil, Aleviler, Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır. Hepimize kazandıracaktır. Nihai hedef, sadece barış değil, demokrasidir." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Bakırhan, bir otelde Alevi kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakırhan, dönem dönem Alevi kurum temsilcileriyle görüştüklerini belirterek, bu toplantıda da son süreçte yürüyen tartışmalara ilişkin onların görüşlerini ve eleştilerini alacaklarını söyledi.

Alevilerin, "İnsan, insana köprü olmalıdır" öğretisinin, bu süreç için dikkate alınması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Bakırhan, "Özellikle bu süreçte birbirimize köprü olmalıyız." ifadesini kullandı.

Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin çok önemli bir kritikten geçtiği yönünde görüş bildirerek, şunları kaydetti:

"Sürecin hedefine ulaşması, sadece Kürtler için değil, Aleviler, Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır. Hepimize kazandıracaktır. Nihai hedef, sadece barış değil, demokrasidir. Nihai hedef, eşit yurttaşlıktır, haktır, hukuktur, adalettir, eşit ve adil bir düzen kurmaktır. Bu konuda Alevi canların herhangi bir kaygısı olmasın."

"Süreç, 86 milyonundur, Türkiye'nindir"

Bu sürecin, "herkesin süreci" olduğunu vurgulayan Bakırhan, "Masada sadece Kürtler yok. Masanın etrafında başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Bu süreç, Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir, ezilenlerindir. Süreç, 86 milyonundur, Türkiye'nindir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürecin temel amacı barış ve demokrasidir" diyen Bakırhan, sürecin bir sonraki aşamasının hukuk, adalet ve demokrasi olacağını dile getirdi.

Bakırhan, çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte sürecin ikinci aşamasına geçileceğini belirterek, "O ikinci aşamada birbirimize, ortak mücadelemize çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum." görüşünü paylaştı.

"Geleceğimizin kaderi, geçmişteki acıların hafızasıyla belirlenmemeli"

"Geçmişin acıları, hepimizin hafızalarındadır" diyen Bakırhan, "Ama geleceğimizin kaderi, geçmişteki acıların hafızasıyla belirlenmemeli. Tarih, kavga alanımız olmamalı. Tarih, ortaklık zeminimizi kuracağımız, mücadele edeceğimiz, bir daha bu ve benzer acıların oluşmaması için demokratik bir zemin oluşturacağımız bir zemin olarak görülmelidir." yorumunu yaptı.

Tuncer Bakırhan, Alevi vatandaşlara "Demokratik bir yönetime yürüyelim" çağrısı yaptıklarını bildirdi.

Alevi kurumlarının temsilcileri, diğer siyasi partilerle de görüşecek

Toplantıya katılan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Arslan da DEM Partili yetkililerle zaman zaman bir araya geldiklerini, toplantıda bu ülkede yaşayan tüm halkların, inançların ve kimliklerin, Türkiye'nin demokratikleşmesi sürecinde aktif rol alması gerektiğine dair görüşlerini paylaşacaklarını aktardı.

Arslan, bu hafta ve gelecek haftalarda da TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle "Terörsüz Türkiye" sürecini konuşacaklarını açıkladı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
Tuncer BakırhanDemokrasiDEM PartiPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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