DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj

DEM Partili Beştaş: İmamoğlu\'nun tutuklanması, Öcalan\'ın çağrısına bir sabotaj

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Beştaş, "Bu adımlar birer sabotaj; görüşmelere, diyaloğa, sayın Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına bir sabotaj ve biz bu sabotajları boşa çıkarmak için çalışıyoruz, çözüm için çalışıyoruz." dedi.

23.03.2025 20:15
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından DEM Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. BBC Türkçe'ye konuşan DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İmamoğlu'nun tutuklanmasının PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" çağrısına sabotaj olduğunu savundu.

DEM PARTİLİ BEŞTAŞ: İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI, ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA SABOTAJ

Beştaş şunları söyledi: "Kendi adıma şunu söylemek isterim ki bu adımlar birer sabotaj; görüşmelere, diyaloğa, sayın Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına bir sabotaj ve biz bu sabotajları boşa çıkarmak için çalışıyoruz, çözüm için çalışıyoruz. Bu tutuklama kararını da kesinlikle kabul edilemez buluyoruz.

Bu tepkileri değerlendirme ihtiyacı bile bulmuyorum çünkü basına ve kamuoyuna yansıyan haberlerden bile bizim nerede durduğumuz çok bellidir. Biliyoruz ki Kürtler en çok ötekileştirilen, vurulan kesim olageldi. Kimse Kürt toplumunun demokrasi ve barış mücadelesini sorgulamasın, böyle bir hakları yoktur. Tutuklama gerekçesinde kaçma ve delilleri karartma şüphesi gösteriliyor. Bunun karşılığı olmadığını hepimiz biliyoruz, bunu yazanlar da biliyor.

"TÜM BUNLARI ÖNCEDEN PLANLADIĞINI GÖSTERİYOR"

Diplomanın iptal edilmesi, Nevruz sürecinde gözaltına alınıp, CHP'nin sandıkları kurduğu 23 Mart'ta tutuklanması oldukça manidar ve tüm bunların önceden planlandığını gösteriyor. Tarihler ve dönemeçler siyasi bir mühendislik olarak karşımıza çıkıyor. Nevruz'da milyonlarca Kürt ve Ortadoğu halkları barış talebini ve umudunu yükseltirken böyle bir uygulama demokrasi inancına zarar vermiştir. Kürt halkı açısından da kafalardaki soruları artırıyor."

Beştaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." açıklamasıyla ilgili de konuştu. Beştaş, Yavaş'ın konuşması hakkındaki suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Meral Danış Beştaş, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, DEM Parti, Politika, Erzurum, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Alper Elma:
    size de sıra gelecek hiç merak etmeyin sadece bazı taşların yerine oturmasi için bekleniyor 101 54 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Dediğin taşı ben senin münasip yerine koyacağım pç 3 4
    Alper Elma:
    Abdülmecit agalarinida al gel goruselim 0 0
  • Mehmet Yılmaz:
    hadi git işine bahane arama sende 82 44 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Saraylar onların olsun, bize Zindanlar yeter. Seninleyiz Büyük Başkan Ekrem İMAMOĞLU... İnanıyoruz, Biliyoruz Gün gelecek devran dönecek, sıra "Makarna Hanedanı" na gelecek... 44 76 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Akp demlemdi 46 48 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Celladına aşık salak meral.. 48 26 Yanıtla
  • Szka788304:
    iktidarın işi çok zor muhalefet yolsuzlukları ile mi uğraşsın bunlarla mı ülkenin geleceği korkutuyor beni bir muhalefet varki düşman başına devletin yanında yer alacağına terör siyaseti ile birlik oluyor seçmen nasıl görmez bunların yaptıkları nı olacakları belli şimdiden başladılar eğlence koktey resepsiyon yolsuzluk sizde alkış tutarsınız 35 17 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    hani kent konseyi yoktu. maddi çıkar saglayanın arkasında mısınız. 38 13 Yanıtla
  • Osman A:
    Kalkmasın bi taraflarınız,durumdan vazife çıkarıp,değişik şekillere girmeyin. 26 10 Yanıtla
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