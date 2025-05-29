Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıkan DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı sağlık politikalarının hayata geçirilmesini isteyen Otlu, trans bireylerin sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini savundu.
Otlu, yaptığı konuşmada "Trans kadınların hormon ilaçları ücretsiz karşılanmalıdır. Kadınlara kürtaj hakkı tanınmalıdır. HPV aşısı ücretsiz yapılmalı, kadın sağlık merkezleri açılmalıdır" ifadelerine yer verdi.
DEM Partili Otlu'nun trans bireylerle ilgili önerisi büyük tartışma yarattı. Bir kesim "Bomboş bir öneri... Sanki başka sorunumuz yok" derken bir kesim de "Ne var bunda" diyerek Otlu'ya destek verdi.
Son Dakika › Politika › DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili önerisi büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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