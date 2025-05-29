DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili önerisi büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili önerisi büyük tartışma yarattı

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DEM Partili Çiçek Otlu\'nun translarla ilgili önerisi büyük tartışma yarattı
29.05.2025 12:21  Güncelleme: 12:41
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DEM Partili Çiçek Otlu\'nun translarla ilgili önerisi büyük tartışma yarattı
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DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu, TBMM'de yaptığı konuşmada trans kadınların hormon ilaçlarının ücretsiz karşılanmasını ve kadınlara kürtaj hakkı tanınmasını istedi. Ayrıca HPV aşısının ücretsiz olması ve kadın sağlık merkezlerinin açılması çağrısında bulundu. Büyük tartışma yaratan bu talebe bazıları destek verirken bazıları da sert tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıkan DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı sağlık politikalarının hayata geçirilmesini isteyen Otlu, trans bireylerin sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini savundu.

"TRANS KADINLARIN HORMON İLAÇLARI..."

Otlu, yaptığı konuşmada "Trans kadınların hormon ilaçları ücretsiz karşılanmalıdır. Kadınlara kürtaj hakkı tanınmalıdır. HPV aşısı ücretsiz yapılmalı, kadın sağlık merkezleri açılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ

DEM Partili Otlu'nun trans bireylerle ilgili önerisi büyük tartışma yarattı. Bir kesim "Bomboş bir öneri... Sanki başka sorunumuz yok" derken bir kesim de "Ne var bunda" diyerek Otlu'ya destek verdi.

Milletvekili, Çiçek Otlu, DEM Parti, Politika, Güncel, Toplum, Hukuk, HPV, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili önerisi büyük tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    Transları bırak Kanser İlaçlarından bahset boş yapma demlik poşet 51 0 Yanıtla
  • R C G:
    ülkücü genclik olarak kesinlikle katılıyorum ve destek veriyorum. trans erkek ve kadinlarin tum hormon ilaclari tece devletince karşılanmalı üçüncü cinsiyet tanınmalı ve gey evliliklerin yasal olarak taninmasi sarttir. yeni anayasaya eklenecektir. tesekkurler dem parti tesekkurler basbug bahceli ve sayin kürt halk önderi öcalan. 5 40 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    trans bireylere ilac verilsin'kadinlar erkek olmak isterse onlara da verilsin'yarin birileridee bn hayvan olmak istiyorum derse onlarada mamami versin devlet 0 0 Yanıtla
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