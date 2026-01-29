DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi

Haberin Videosunu İzleyin
DEM Partili Cizre Belediyesi\'ne asılan pankartı polis indirdi
29.01.2026 16:55  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
DEM Partili Cizre Belediyesi\'ne asılan pankartı polis indirdi
Haber Videosu

Şırnak'a DEM Parti'li Cizre Belediyesi'nin binasına saçı örgülü kadınların yer aldığı, Kürtçe "jin, jiyan, azadi" (kadın, yaşam, özgürlük) yazılı pankart asıldı. Pankart polis ekiplerince indirilirken, pankartı asan belediye personeli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Partili belediye binasına sabah saatlerinde Kürtçe "jin, jiyan, azadi" (kadın, yaşam, özgürlük) yazılı pankart asıldı.

BELEDİYE BİNASINA, SAÇI ÖRGÜLÜ KADIN PANKARTI ASILDI

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Partililerin başlattığı "saç örme" akımının yankıları sürerken, pankartta da saçı örgülü kadınların olduğu görüldü.

POLİS, PANKARTI İNDİRDİ

Terör örgütü propagandası yapılan pankartın asılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis, binanın çatısına çıkarak pankartı söktü. Pankartı asan belediye personeli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Cizre Belediyesi, DEM Parti, Politika, Güncel, Şırnak, Polis, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan polat Hasan polat:
    bunlar iyice tırlattı abd bunları satınca kafa bi dünya oldu hepsinde 17 12 Yanıtla
  • Kemal1453 Kemal1453:
    o kanun kural bilmeyene haddi bildirilmiştir inşallah hemde belediyede çalışıyor 11 7 Yanıtla
  • brskili brskili:
    kadın yaşam özgürlük demek ne zamandan beri suç sayılmaya başlandı 4 9 Yanıtla
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    korkudan yorumları bile kapatıyor krolardan 4 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
Büyük panik İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı Büyük panik! İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi

17:39
Transferde büyük bomba Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
17:32
Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu
Manchester City stadındaki yiyecek fiyatları olay oldu
17:13
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:41
Rakam inanılmaz Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 18:09:28. #7.11#
SON DAKİKA: DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.