DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasıyla ilgili ''Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı? Kimin şehri? Türkiye, Halep'i Suriye'yi işgal mi etmek istiyor? Soruyoruz. Kürt halkının, orada yaşayan halkların iradesine neden saygı duymuyorsunuz?'' ifadelerine yer verdi.

04.12.2024 12:49
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye'nin en büyük kenti olan Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"HALEP KİMİN TOPRAĞI?"

Kürt halkının, orada yaşayan halkların iradesine saygı durulmadığını ifade eden Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı? Kimin şehri? Türkiye, Halep'i Suriye'yi işgal mi etmek istiyor? Soruyoruz. Kürt halkının, orada yaşayan halkların iradesine neden saygı duymuyorsunuz? Neden Suriye halklarının barış içinde yaşaması için bir politika geliştirmiyorsunuz. Bu katliamcı çetelerin önüne niye geçmiyorsunuz?" dedi.

"BÖYLE BİR BARIŞ YOLU OLAMAZ"

"Bugün barış için her zamankinden daha fazla fırsat var" diyen Gülistan Kılıç Koçyiğit, şöyle devam etti: "Suriye'nin barışı için de Türkiye'nin barışı için de koşullar vardır. Ama sizin niyetiniz barış değil. Siz barış diyerek savaşı kışkırtıyor, ülkedeki gerginliği tırmandırıyorsunuz. Kayyım atayarak halkın iradesini yok sayıyorsunuz; böyle bir barış olabilir mi? Barış deyip tecridi derinleştirmek, barış deyip halka darbe yapmak barış değildir. Böyle bir barış yolu olamaz."

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi\'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

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Son Dakika Politika DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Erbil Doğru:
    CHP Li vekiller ve gazete cilerde rahatsız.. aynı kadro BİRDE ATATÜRKĞN PARTİSİ . 116 35 Yanıtla
  • Volkan KILIÇ:
    münbiç kimin toprağı soruyoruz orada pkk pacavrasının ne işi var soruyoruz hadi cevap ver soruyoruz 119 8 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Evet seviniyoruz zoruna mı gitti?Bunları anlıyoruz da chp li (güya) yazar çizer ve siyasetçiler niye rahatsız oldular? 77 11 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    iste sn bahceli de bunlarin liderini meclise cagriyor. saka gibi 42 30 Yanıtla
  • cem akçay:
    Düşmanı uAkta arama 62 5 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bide bu hainlerle masaya oturuyorsunuZ adamlar daha uğruna can verdiğimiz bayragimizdan rahatsız biz apoyla masaya oturuyoruz müthiş tezatlik mevcuttur 50 9 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Kaç senedir orada insanlar öldürülüyor yerlerinden yurtlarından ediliyor. Şimdi mi iradeleri aklına geldi 55 4 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    bir CHP li olarak bende asılmasından rahatsızım.. 3 35 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Dağdan geldiği nasıl da belli, kandil dekiler seni çağırıyor.Emperyalist Batı'nın zurnaları. 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Halep'e asılan turk bayrağından rahatsiz enteresan 8 2 Yanıtla
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