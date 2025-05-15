DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı

Geniş Video İzle

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Partili Gülistan Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan mikrofonu kapattı. Koçyiğit, duruma "Sayın başkan sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin" diyerek tepki gösterdi.

15.05.2025 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Gülistan Koçyiğit konuşmasına Kürtçe devam etti. O sırada oturumu yöneten MHP'li Celal Adan, Koçyiğit'in mikrofonunu kapattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Kürtçe gerilimi yaşandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit TBMM'de konuşma yaptığı esnada "Bir halkın dili onun onurudur, onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız" dedikten sonra Kürtçe konuşmaya başladı.

CELAL ADAN MİKROFONU KAPATTI

Oturumu yöneten MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan Koçyiğit'in mikrofonunu kapattı. Kısa bir sessizliğin ardından tekrardan sesi açılan Koçyiğit duruma tepki gösterdi.Koçyiğit, "Sayın başkan sayın vekiller yine mikrofonumu kapattınız gözden kaçmadı kayıtlara geçsin" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı

Celal Adan, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • brskili:
    bir dil neden yasaklansın ki bunu Allah vermiş neden istemiyorsunuz ki 22 25 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    burası T.C rahatsız olan gitsin 26 17 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Niye kapatıyorsunuz, herkes barış elçisi oldu, sonunda bunların olacağını ön görmediniz mi? 15 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    bu daha baslangıc,sayın bahcelı ne dusunuyor acaba yada barıs ısteyen yorumdaslarda dusuncesını yazsın 7 1 Yanıtla
  • 003644:
    Allah akıl fikir versin...dil birliği millet olmanın gereğidir.. dil birliği bozulursa millet olunmaz.. millet olunmaz ise sorun sıkıntı herşey olur 6 0 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bahçeli duymasın, mikrofonu kapatan bu vekili hemen partisinden ihraç eder yoksa. 2 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    jepsi basimiza dayi kesilmis bunlar.. ..ingilizce de fransizca da konusulmaz orada.. erken secim gelsin artik ya.. 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Bahçeli Felan ABD nin piyonu 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    shkkkpp cogaltacan da. cogalirsa da başa bela 0 0 Yanıtla
  • zeki69:
    Abi bunlar yine durmuyor illa ki fitne olacaklar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama

20:19
Zelenski Türkiye’den ayrıldı Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki İstanbul görüşmeleri yarın başlayacak
Zelenski Türkiye'den ayrıldı! Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki İstanbul görüşmeleri yarın başlayacak
19:39
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
18:49
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan’ın yanıtı olay oldu
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
07:45
Motorine gece yarısı okkalı zam
Motorine gece yarısı okkalı zam
05:02
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
00:40
Şampiyon teknik adam Okan Buruk’tan Fenerbahçe maçı itirafı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı
00:33
51 yıl sonra şampiyonlar Bologna, Milan’ı tek golle yıktı
51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı
00:22
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası’nı kaldırdı
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası'nı kaldırdı
00:20
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler Belediyeden açıklama geldi
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler! Belediyeden açıklama geldi
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:12
Trump, İran’a komşusu Katar’dan seslenip iki yol sundu
Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 20:40:28. #7.12#
SON DAKİKA: DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.