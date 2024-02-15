DEM Parti Milletvekili Bozan'dan skandal Öcalan çağrısı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Milletvekili Bozan'dan skandal Öcalan çağrısı

DEM Parti Milletvekili Bozan\'dan skandal Öcalan çağrısı

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

15.02.2024 20:47  Güncelleme: 20:52
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DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir skandala imza attı. Bozan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısını yaparak, "Tecridi mutlaka kıracağız." dedi.

SKANDAL PAYLAŞIM

DEM Partili Bozan X'teki sosyal medya hesabından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal bir çağrı yaptı.

DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'dan skandal Öcalan çağrısı

Paylaşımında "Tecridi mutlaka kıracağız." ifadelerini kullanan Bozan, "Tecride son Öcalan'a özgürlük" dedi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika DEM Parti Milletvekili Bozan'dan skandal Öcalan çağrısı - Son Dakika

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