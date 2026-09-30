DEM Partili vekil Aslan, Meclis'in fon soruşturması gündemiyle açılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Partili vekil Aslan, Meclis'in fon soruşturması gündemiyle açılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'in yeni yasama yılına fon soruşturması gündemiyle başlamasını istedi. Aslan, emekli maaşının ayın ortasını görmeden eridiğini, asgari ücretlinin mutfağa erişemeden maaşını yitirdiğini söyledi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'in yeni yasama yılına fon soruşturması gündemiyle başlaması gerektiğini söyledi.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin yeni yasama yılının barış, adalet, özgürlük, eşitlik ve refah getirmesini diledi.

Yeni yasama yılının Meclis'in toplumun gerçek beklenti ve sorunlarının çözümünde rol alacağı bir yıl olmasını dileyen Aslan, "Türkiye'nin şu an en temel sorunlarından ve en temel tartışma alanlarından olan, milyonlarca insanın yaşamış olduğu temel sorun ekonomik sıkıntı. Emeklinin maaşı ayın ortasını görmeden eriyor. Asgari ücretli hiçbir zaman mutfağa tam olarak erişemeden maaşının tamamını yitirmiş oluyor." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin, çiftçilerin ve esnafların da pek çok sorun yaşandığını ve bunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Fon soruşturmasına da değinen Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Vergi adaletinin sağlandığı, emeğin korunduğu, yurttaşın borç batağından çıkarıldığı, kamu kaynaklarının toplum yararına kullanıldığı bir ekonomi politikası artık ertelenemez olarak Meclis'in gündemindedir. Grup başkanvekillerinin yapmış olduğu açıklamalar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir araştırma komisyonu kurulacağına dair ifade etmiş olduğu emareler bir kenara, sadece bir araştırma komisyonun değil, birden fazla ve bu meseleyi çok yönlü, siyasi, politik, borsada yer alan kimselerden bunu aracılık eden kişilere kadar tüm yolsuzluğun araştırılmasını sağlayacak gerçek bir gündemle Meclis'in açılmasını bekliyoruz."

Aslan, Terörsüz Türkiye sürecinin zamana yayılmadan, siyasi hesap yapılmadan ilerlemesi ve nihayete ermesi gerektiğini de söyledi.

Kaynak: AA
Nevroz Uysal AslanFon SoruşturmasıAsgari ÜcretMilletvekiliDEM PartiPolitikaEkonomiŞırnakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
18:12
Kızı Narin için Ankara’ya yürüyen baba Arif Güran Urfa’da hastanelik oldu
Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
16:44
İşte İsrail’e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 18:45:18. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Partili vekil Aslan, Meclis'in fon soruşturması gündemiyle açılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei