DEM Partinin Batman'daki Yürüyüşü Beklenen İlgiği Göremedi - Son Dakika
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Politika

DEM Partinin Batman'daki Yürüyüşü Beklenen İlgiği Göremedi

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Batman'da DEM Parti'nin 'Van'dan Batman'a kayyıma hayır' sloganıyla düzenlemek istediği yürüyüş ve basın açıklamasına katılım beklenenin çok altında kaldı. Eski Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevi süresince yaşanan gelişmeler sonrası yapılan çağrılar halkta karşılık bulmadı.

09.11.2024 17:46  Güncelleme: 17:51
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Batman'da DEM Partinin çağrıları halkta karşılık bulmadı

BATMAN - İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü üyesi olmaktan dolayı 6 yıl 3 ay ceza alan ve aynı zamanda terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı iki ayrı davası devam eden eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından DEM Parti çağrıları ile yaşanan terör olayları devam ediyor.

DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından " Van'dan Batman'a kayyıma hayır" sloganı ile organize edilmek istenen yürüyüş ve basın açıklaması halkta karşılık bulmadı. Hazırlanan afiş ve pankartta, "Cumartesi saat 12: 30'da Van ilçe belediye eş başkanları, il, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Yılmaz Güney Parkı'ndan Gülistan Caddesi'ne yürüyoruz" şeklinde hazırlanan afişleri DEM Parti Batman İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Tüm belediye parti organlarının yanı sıra halkın da davet edildiği yürüyüş ve basın açıklamasına katılım bulamayan DEM Partililer büyük şok yaşadı. DEM' Parti'in çağrısına yaklaşık 30 kişi katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DEM Partinin Batman'daki Yürüyüşü Beklenen İlgiği Göremedi - Son Dakika

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