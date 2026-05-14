DEM Partisi Milletvekillerinden Çarpıcı Açıklamalar

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ve İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'daki selin hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yağış öncesinde "sarı kod" uyarısında bulunulmasına rağmen önlem alınmadığını savunan Ayan, bazı köylerde mağduriyetlerin yaşandığını, elektrik ve suya ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Ayan, Şanlıurfa'da sel dolayısıyla mağdur olanlara yardımların yapılması gerektiğini ifade ederek, konuyu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Mevsimlik tarım işçilerinin düzenli gelir, temiz ortam istediğini aktaran Ayan, bu taleplerin iktidar tarafından görülmediğini ileri sürerek, "Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Şanlıurfa-Siverek kara yolunda meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Ayan, yol güzergahında üst geçit ve otobüs duraklarının bulunmamasının bazı tehlikelere neden olduğunu belirtti. Ayan, yolda gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ise Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Prosfygika bölgesinde onlarca yıldır yaşayan göçmen ve yoksulların hükümet tarafından tahliye edilmeye çalışıldığını belirterek, karara direnen bölge halkının yanında olduğunu söyledi.

Tahliyenin ardından bölgenin ranta açılacağını iddia eden Çubuk, "Burada yaşayanların tek talebi, kendi yaşadıkları alanda kendi istedikleri doğrultuda planlama ve dönüşüm sağlamak. Biz bu talebi destekliyoruz. Tüm dünyada kadın ve göçmenler için güvenli bir alan olan bu işgal evleri komününün korunmasını istiyoruz." dedi.

Çubuk, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) bahar şenliklerindeki konser sırasında çıkan olaylara ilişkin soruşturmada 6 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin de eleştirilerde bulundu.