Demir: PTT Çalışanlarının Hakları Korunmalı

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, PTT çalışanlarının haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İşsizlik Sigortası Fonu'nun, işsizler lehine kullanılmadığını savundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü hatırlatan Demir, teklifteki kültür ve sanat alanıyla ilgili teşviklerin bazı şirketlere yönelik yapıldığını iddia etti.

Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonunda öğrenci affına yönelik düzenlemeyi de kapsayan Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ele alındığını aktaran Demir, teklifte üniversite sahipleriyle ilgili teşviklerin bulunduğunu söyledi.

Demir, vakıf üniversitelerindeki işten çıkarmaları kabul etmediklerini dile getirerek, tüm üniversitelerin kamulaştırılmasını istedi.

Teklifte PTT çalışanlarıyla ilgili de düzenlemelerin de bulunduğunu anımsatan Demir, PTT çalışanlarının haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılacağını hatırlatarak, bu rakamın yetersiz kaldığını söyleyen Demir, "Bu teklifler gösterdi ki iktidarın tercihi emekçiden değil, sermayeden yana. İşsizlik Sigortası Fonu işçilerindir. Bütün iş kollarında güvenceli istihdam, sendikal örgütlenme güvence altına alınmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.