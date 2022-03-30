Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
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Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı

30.03.2022 14:49
Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aynı koğuşta kaldığı Dr. Selçuk Mızraklı'yla fotoğrafını paylaştı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde aynı koğuşu paylaştığı yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin eski Eş Başkanı Selçuk Mızraklı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"SEVGİLİ SELÇUK HOCAM İLE..."

Demirtaş Mızraklı'yla fotoğraflarına, "Yollar dikenli, engebeli olabilir. Şimdilerde, sevgili Selçuk Mızraklı hocam ile yürüyoruz. Elbet bir gün, hep birlikte o limana varacağız. Görüşmek üzere..." notunu düştü.

Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı

HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, 21 Ekim 2019'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Mızraklı, kendi talebi üzerine tutuklu bulunduğu Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne 2 Şubat tarihinde gönderilmişti.

"MERHABA, ONURUYLA YAŞAYANLAR"

Demirtaş'ın ardından Mızraklı da bir fotoğraf karesi paylaştı. Mızraklı, paylaşımına şu notu düştü:

Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı

"Bu selam, bu merhaba, Sevdalısına, halkına, Umudu doğana, zulme karşı durana, Yoldaşlara, analara ve kardeşlere, Gençlere, çocuk yüreklere... Merhaba, onuruyla yaşayanlar! Merhaba..."

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SON DAKİKA: Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
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