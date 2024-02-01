Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Politika

Demokrat Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına Hüseyin Turgut ile katılacağını açıkladı. Doğum gününde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını açıklayan Hüseyin Turgut, "Aydın partizan değil demokrattır. İradesine ipotek konulmasına asla izin vermez" diyerek Aydınlılardan destek istedi.

İl Başkanı Serhat Emanet ile birlikte Demokrat Parti Genel başkanı Gültekin Uysal'ı makamında ziyaret eden Hüseyin Turgut, adaylığı ile ilgili yaptığı ilk açıklamada Aydınlı Merhum Başvekil Adnan Menderes'in "Yeter söz milletindir" hatırlatarak "Söz de tercih de Aydın'ın ve Aydınlı'nındır" dedi.

31 Mart gecesi sonucu birlikte göreceklerini milletin iradesi karşısında herkesin boynunun kıldan ince olması gerektiğini belirten Turgut, "Aydın yenilensin, yorulan yenilsin" sloganı ile yola çıktıklarını söyledi. - AYDIN